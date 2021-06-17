Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 17 июня

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Сегодня, 17 июня, в Молдове выявили 57 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 5390 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все новые случаи местные. В больницах остаются 160 пациентов. 46 из них в крайне тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255994 случая коронавируса. Вылечились 248984 человека, скончались 6162.

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