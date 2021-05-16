Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 16 мая

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Сегодня, 16 мая, в Молдове выявили 109 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2614 тестов, в том числе 257 экспресс-тестов на антиген к COVID-19. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все новые случаи местные: 72 в Приднестровье, 14 в Кишинёве, по 4 в Фэлештах и Сынжерей, по 3 в Единцах и Сороках, 2 в Яловенах, по одному в Бельцах, Калараше, Чимишлии, Дондюшанах, Дрокии, Глодянах и Страшенах.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253845 случаев коронавируса. Вылечились 244857 человек (+193 за сегодня), скончались 6027 (+11).

Активными остаются 2961 случай заболевания.

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