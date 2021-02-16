Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 16 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 16 февраля

Сегодня в Молдове было выявлено 965 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 3252 теста, из которых 2931 – впервые. 3 новых случая были “завезены” – из Румынии, Украины и Испании.

За всё время пандемии в Молдове выявили 171 514 случаев коронавируса. Вылечились 158 619 человек, скончались 3678.

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