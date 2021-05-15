Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 15 мая

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 15 мая

Сегодня в Молдове зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 986 тестов, из которых 619 – экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. Один новый случай был «завезён» из России.

В больницах лечатся 1 267 пациентов, 26 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение 1 473 пациента.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253 736 случаев коронавируса. Сегодня вылечились 177 человек, а всего – 244 664. Скончались 6016 человек.

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