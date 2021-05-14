Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 14 мая

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Молдове был выявлен 181 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6540 тестов, в том числе 1581 экспресс-тест на антиген к коронавирусу. 9 новых случаев были “завезены”: 3 из Германии, 3 из Италии, 2 из России, 1 из США.

На домашнем лечении находятся  1494 человека, а в больницах –  1311 пациентов, 26 из которых подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253 567 случаев коронавируса. Вылечились 244 487 человек, скончались 6006.

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