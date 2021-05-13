Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 13 мая

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Молдове было выявлено 213 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 452 теста, в том числе 1 655 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 2 случая “завезли” из Турции и Италии.

В больницах лечатся 1 335 пациентов, а на дому – 1 511.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253 386 случаев коронавируса. Вылечились 244 298 человек, скончались 5 995.

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