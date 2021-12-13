Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 13 декабря

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Сегодня в Молдове выявили 344 новых случая коронавируса. За сутки сделали 4 358 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 2 новых случая были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 370 003 случая коронавируса. Вылечились 354 811 человек (+553), скончались 9 393 (+25).

В больницах остаются 1 136 пациентов, в тяжёлом состоянии – 166. К аппаратам ИВЛ подключены 37 человек. На дому проходят лечение 2 931 человек.

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