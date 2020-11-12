Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 12 ноября

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Сегодня, 12 ноября, в Молдове было подтвержден 1331 новый случай коронавируса. За сутки был сделан 3721 тест, в том числе 3402 – впервые. В то же время 1115 человек победили болезнь. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 86 038 случаев коронавируса. Вылечились 67 270 человек, скончались 1969.

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