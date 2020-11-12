Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 12 ноября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Молдове было подтвержден 1331 новый случай коронавируса. За сутки был сделан 3721 тест, в том числе 3402 – впервые. В то же время 1115 человек победили болезнь. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 86 038 случаев коронавируса. Вылечились 67 270 человек, скончались 1969.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md