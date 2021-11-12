Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 12 ноября

0

Сегодня, 12 ноября, в Молдове выявили 1261 новый случай коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 7877 тестов. 8 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 500 новых заболевших в Приднестровье, 278 в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 351940 случаев заболевания. Вылечились 331024 человека (+1112), скончались 8391 (+68).

Активными остаются 12525 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.