Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 12 ноября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Молдове выявили 1261 новый случай коронавируса. Информацию представили в Минздраве. 

За сутки было сделано 7877 тестов. 8 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 500 новых заболевших в Приднестровье, 278 в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 351940 случаев заболевания. Вылечились 331024 человека (+1112), скончались 8391 (+68).

Активными остаются 12525 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md