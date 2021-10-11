Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 11 октября

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Сегодня, 11 октября, в Молдове выявили 535 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2192 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

Три новых случая были “завезены” из США, Испании и Италии. В Приднестровье выявлено 303 новых заболевших, в Кишинёве – 31.

За всё время пандемии в Молдове выявили 307 182 случая коронавируса. Вылечились 289 246 человек (+331). Скончались 7048 (+24).

В больницах находятся 2140 человек. 145 – в крайне тяжёлом состоянии, 17 пациентов подключён к аппаратам ИВЛ.

Активными остаются 10 708 случаев коронавируса.

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