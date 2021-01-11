Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 11 января

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Сегодня, 11 января, в Молдове был зарегистрирован 271 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 1525 тестов, в том числе 1299 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

4 новых случая были “завезены”: 2 из Украины, по одному из Великобритании и России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 149662 случая коронавируса. Вылечились 138865 человек, скончались 3156. Активными остаются 7641 случай коронавируса.

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