Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 11 февраля

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Сегодня, 11 февраля, в Молдове было выявлено 993 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3342 теста, в том числе 3048 – впервые. 6 новых случаев были “завезены”: 2 из Румынии, по одному из Египта, Израиля, Ирландии и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 167 546 случаев коронавируса. За последние сутки от коронавируса вылечился 601 человек, а всего – 155 557. Скончались 3607.

Активными остаются 8382 случая.

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