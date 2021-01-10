Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 10 января

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Сегодня, 10 января, в Молдове было зарегистрировано 298 cлучаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1292 теста, в том числе 1121 – впервые. Один новый случай был “завезён” – из Великобритании

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 149391 случай коронавируса. Вылечились 138440 человек, скончались 3139.

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