Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 10 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 10 января

Сегодня, 10 января, в Молдове было зарегистрировано 298 cлучаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 1292 теста, в том числе 1121 – впервые. Один новый случай был “завезён” – из Великобритании

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 149391 случай коронавируса. Вылечились 138440 человек, скончались 3139.

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