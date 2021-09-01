Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 сентября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 сентября

Сегодня в Молдове выявили 579 новых случаев коронавируса. 512 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 4877 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

9 новых случаев были “завезены”. Больше всего новых случаев – 126 – выявлено в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 268105 случаев коронавируса. Вылечились 257672 человека (+238 за сутки), скончались 6406 (+5).

Активными остаются 4027 случаев коронавируса.

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