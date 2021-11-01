Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 ноября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 ноября

Сегодня в Молдове выявили 1346 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6515 тестов. Информацию представили в Минздраве.

5 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 339 114 случаев коронавируса. Вылечились 317 244 человека (+1315), скончались 7828 (+38).

В больницах находятся 2077 человек, из них 175 – в крайне тяжёлом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 9816 человек.

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