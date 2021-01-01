Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 января

1 января в Молдове было зарегистрировано 440 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки был сделан 1151 тест, из которых 1397 – впервые. 10 случаев были «завезены»: 3 из США, 2 из Российской Федерации, по одному из Кипра, Франции, Италии, Великобритании и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 145258 случаев коронавируса. Вылечились ещё 1058 человек, а всего – 131701. Скончались 3004.

Активными остаются 10553 случая коронавируса. В больницах 2678 человек, из которых 247 в крайне сложном состоянии (51 пациент подключён к аппаратам ИВЛ). На дому лечение получают 6953 человека.

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