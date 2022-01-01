Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 января

Сегодня, 1 января, в Молдове выявили 279 случаев коронавируса. За сутки было сделано 6284 теста. Информацию представили в Минздраве.

8 новых случаев были завезены, остальные – местные. В больницах находятся 518 человек с коронавирусом, из которых 62 – в крайне тяжёлом состоянии, а 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 376434 случаев коронавируса. Вылечились 362728 человек (+299), скончались 10284 (+9).

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