Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 июля

Сегодня в Молдове выявили 82 новых случая коронавируса. За сутки сделали 5371 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 

Два новых случая были “завезены”: из России и из Голландии. 36 случаев зарегистрированы в Приднестровье, 10 в Кишиневе, по 5 в Бельцах, Яловенах и Унгенах. Остальные видны на графике ниже.

Активными остаются 848 случаев коронавируса, 174 человека остаются в больницах.

За всё время пандемии выявили 256816 случаев коронавируса. Вылечились 249774 человека (+68), скончались 6194 (ни одного нового случая за сутки).

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