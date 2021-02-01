Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 февраля

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Сегодня в Молдове было подтверждено 282 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 382 теста, в том числе 1 169 – впервые. 1 случай был “завезён” из Египта.

На домашнем лечении с лёгкими формами COVID-19 находятся 3 360 человек. В больницах проходят лечение 2 394 пациента.

За всё время пандемии в Молдове выявили 160 086 случаев коронавируса. За последние сутки вылечились ещё 412 человек, а всего – 150 502. Скончались 3 446 пациентов.

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