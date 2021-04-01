Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 апреля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, в Молдове выявили 1515 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 5988 тестов, в том числе 1509 экспресс-тестов. 5 новых случаев были “завезены”.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 320 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 68 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 231756 случаев коронавируса. Вылечились 209907 человек (+2055 за сутки), скончались 5003 (+43 за сутки).

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