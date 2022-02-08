Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

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За минувшие сутки в Молдове выявили 2742 новых случая коронавируса. Было сделано 10 648 тестов. Информацию представили в Минздраве.

15 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 3329 человек лечатся в больницах. 241 находится в крайне тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 25 773 человека.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 471 524 случая коронавируса. Вылечились 414 014 человек (+3781), скончались 10 803 (+27).

Активными остаются 46 712 случаев заболевания.

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