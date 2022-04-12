Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

0

За минувшие сутки в Молдове выявили 161 случай коронавируса. Было сделано 3 148 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах от коронавируса лечатся 284 человека. 37 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 4 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 119 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515 649 случаев заболевания. Вылечились 502 191 человек (+189), скончались 11 471 (+1).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.