Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

За последние сутки в Молдове выявили 1 561 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 8 678 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

Три новых случая были “завезены”, остальные – местные. 1 495 человек лечатся в больницах, 97 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 4 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 11 373 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 496 976 случаев коронавируса. Вылечились 468 951 человек (+1 639), скончались 11 136  (+19).

Активными остаются 16 993 случая.

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