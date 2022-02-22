Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

0

За последние сутки в Молдове выявили 1 561 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 8 678 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Три новых случая были “завезены”, остальные – местные. 1 495 человек лечатся в больницах, 97 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 4 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 11 373 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 496 976 случаев коронавируса. Вылечились 468 951 человек (+1 639), скончались 11 136 (+19).

Активными остаются 16 993 случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.