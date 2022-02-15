Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

За последние сутки в Молдове выявили 1720 новых случаев коронавируса. Было сделано 9 288 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 487 283 случая коронавируса. Вылечились 444 553 человека (+3 572), скончались 10 982 (+20).

Активными остаются 31 753 случая коронавируса. 2 326 человек лечатся в больницах. 152 находятся в тяжёлом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 18 905 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md