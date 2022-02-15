Коронавирус в Молдове: ситуация на утро вторника

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За последние сутки в Молдове выявили 1720 новых случаев коронавируса. Было сделано 9 288 тестов. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 487 283 случая коронавируса. Вылечились 444 553 человека (+3 572), скончались 10 982 (+20).

Активными остаются 31 753 случая коронавируса. 2 326 человек лечатся в больницах. 152 находятся в тяжёлом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 18 905 человек.

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