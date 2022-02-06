Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

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За минувшие сутки в Молдове выявили ещё 3 037 новых случаев коронавируса. Было сделано 10 728 тестов. Информацию представили в Минздраве.

15 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах лечатся 2 895 человек с коронавирусом. 239 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 44 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 25 859 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 467 271 случай коронавируса. Вылечились 407 139 человек (+4 542), скончались 10 768 (+13).

Активными остаются 49 369 случаев.

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