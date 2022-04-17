Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

За последние сутки в Молдове выявили 115 новых случаев коронавируса. Было сделано 1872 теста. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах остаются 235 человек с коронавирусом. 42 из них – в крайне тяжёлом состоянии. На дому лечатся 921 человек, 1161 – под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове выявили 516431 случай коронавируса. Вылечились 503291 человек (+135), скончались 11481 (ни одного нового летального исхода).

Активными остаются 1779 случаев.

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