Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

За последние сутки в Молдове выявили 216 новых случаев коронавируса. Было сделано 2227 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах находятся 366 человек с ковидом. 52 – в крайне тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1567 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 512602 случая коронавируса. Вылечились 497832 человека (+334), скончались 11417 (+2).

Активными остаются 3473 случая ковида.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md