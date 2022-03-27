Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

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За последние сутки в Молдове выявили 216 новых случаев коронавируса. Было сделано 2227 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах находятся 366 человек с ковидом. 52 – в крайне тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1567 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 512602 случая коронавируса. Вылечились 497832 человека (+334), скончались 11417 (+2).

Активными остаются 3473 случая ковида.

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