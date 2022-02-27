Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

За последние сутки в Молдове выявили 500 новых случаев коронавируса. Было сделано 3670 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах находятся 864 человека с подтверждённым диагнозом. 72 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 5 подключены к аппаратам ИВЛ. 8269 человек лечатся на дому, а 11115 находятся под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 501312 случая коронавируса. Вылечились 475918 человек (+1431),  скончались 11214 (+12).

Активными остаются 14306 случаев коронавируса.

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