Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро воскресенья

За последние сутки в Молдове выявили 965 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5605 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

6 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 1383 человек лечатся в больницах, 94 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 11918 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 495184 случая коронавируса. Вылечились 466083 человека (+3915), скончались 11103 (+11).

Активными остаются 18004 случая.

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