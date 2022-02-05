Коронавирус в Молдове: ситуация на утро субботы

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За минувшие сутки в Молдове выявили 3927 случаев коронавируса. Было сделано 13 908 тестов. Информацию представили в Минздраве.

24 новых случая были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 3096 человек. 187 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 27 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 26 066 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 464 234 случая заболевания. Вылечились 402 597 человек (+4784), скончались 10 755 (+21).

Активными остаются 50 887 случаев коронавируса.

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