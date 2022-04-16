Коронавирус в Молдове: ситуация на утро субботы

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За последние сутки в Молдове выявили 152 новых случая коронавируса. Было сделано 2897 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 5 новых случаев были “завезены”.

В больницах остаются 219 человек с подтверждённым диагнозом. 20 из них в крайне тяжёлом состоянии. На дому лечатся 936 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 516 316 случаев коронавируса. Вылечились 503 156 человек (+206), скончались 11 481 (+1).

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