Коронавирус в Молдове: ситуация на утро субботы

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За минувшие сутки в Молдове выявили 191 случай коронавируса. Было сделано 3 516 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Два новых случая были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 216 человек. 40 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 148 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515 312 случаев заболевания. Вылечились 501 654 человека (+262), скончались 11 461 (+1).

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