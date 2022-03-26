Коронавирус в Молдове: ситуация на утро субботы

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За минувшие сутки в Молдове выявили 339 случаев коронавируса. Было сделано 3 930 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Один новый случай был “завезен”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 404 человека. 53 находится в крайне тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 539 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 512 386 случаев заболевания. Вылечились 497 498 человек (+371), скончались 11 415 (+6).

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