Коронавирус в Молдове: ситуация на утро субботы

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За минувшие сутки в Молдове выявили 568 случаев коронавируса. Было сделано 6 115 тестов. Информацию представили в Минздраве.

29 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 778 человек. 91 находится в крайне тяжёлом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 5 442 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 504 875 случаев заболевания. Вылечились 483 192 человека (+1 607), скончались 11 285 (+16).

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