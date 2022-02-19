Коронавирус в Молдове: ситуация на утро субботы

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За минувшие сутки в Молдове выявили 1615 случаев коронавируса. Было сделано 9709 тестов. Информацию представили в Минздраве.

10 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 1749 человек. 125 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 13 060 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 494 219 случаев заболевания. Вылечились 462 168 человек (+4102), скончались 11 093 (+25).

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