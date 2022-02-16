Коронавирус в Молдове: ситуация на утро среды

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За минувшие сутки в Молдове выявили 1 616 случаев коронавируса. Было сделано 10 162 теста. Информацию представили в Минздраве.

14 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 2 074 человека. 158 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 17 246 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 488 899 случаев заболевания. Вылечились 449 260 человек (+4 707), скончались 11 009 (+27).

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