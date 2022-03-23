Коронавирус в Молдове: ситуация на утро среды

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За последние сутки в Молдове выявили 258 новых случаев коронавируса. Было проведено 4 314 тестов. Информацию представили в Минздраве.

7 новых случаев были “завезены”. В больницах остаются 397 человек с подтверждённым диагнозом. 52 из них в крайне тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1 715 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 511 231 случай коронавируса. Вылечились 496 239 человек (+461), скончались 11 401 (+9).

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