Коронавирус в Молдове: ситуация на утро среды

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За последние сутки в Молдове выявили 970 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8 687 тестов. Информацию представили в Минздраве.

10 новых случаев были “завезены”, остальные местные. В больницах находятся 1 430 человек с подтверждённым диагнозом. 142 из них – в крайне тяжёлом состоянии. 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 497 946 случаев коронавируса. Вылечились 470 851 человек (+1900), скончались 11 157 (+21).

Активными остаются 16 063 случая.

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