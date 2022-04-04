Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

За последние сутки в Молдове выявили 23 новых случая коронавируса. Было сделано 1034 теста. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 514222 случая коронавируса. Вылечились 500267 человек (+185), скончались 11449 (+3).

В больницах лечатся 277 человек, из которых 36 в крайне тяжёлом состоянии, а трое подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем лечении находятся 1196 граждан с ковидом.

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