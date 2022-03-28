Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

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За последние сутки в Молдове выявили 36 новых случаев коронавируса. Было сделано 827 тестов. Информацию представили в Минздраве.

2 новых случая были “завезены” из Украины. 312 человек лечатся в больницах, 33 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 4 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1 675 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 512 638 случаев коронавируса. Вылечились 498 077 человек (+245), скончались 11 421 (+4). Активны 3 260 случаев.

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