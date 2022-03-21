Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

За последние сутки в Молдове выявили 240 новых случаев коронавируса. Было сделано 1719 тестов. Информацию представили в Минздраве.

5 новых случаев были «завезены»: все из Украины.

В больницах находятся 398 человек с подтверждённым коронавирусом. В крайне тяжёлом состоянии – 50 человек, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1906 человек. 

За всё время пандемии в Молдове подтверждено 510 700 случаев коронавируса. 495 398 человек (+430) вылечились, 11 389 скончались – летальных исходов за последние сутки нет. 

Активными остаются 4033 случая ковида.

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