Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

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За последние сутки в Молдове выявили 240 новых случаев коронавируса. Было сделано 1719 тестов. Информацию представили в Минздраве.

5 новых случаев были «завезены»: все из Украины.

В больницах находятся 398 человек с подтверждённым коронавирусом. В крайне тяжёлом состоянии – 50 человек, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1906 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтверждено 510 700 случаев коронавируса. 495 398 человек (+430) вылечились, 11 389 скончались – летальных исходов за последние сутки нет.

Активными остаются 4033 случая ковида.

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