Коронавирус в Молдове: ситуация на утро понедельника

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За минувшие сутки в Молдове выявили 488 случаев коронавируса. Было сделано 3 230 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Два новых случая были “завезены”: из Украины и Франции. В больницах от коронавируса лечатся 841 человек. 196 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 8 134 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 501 800 случаев заболевания. Вылечились 476 641 человек (+723), скончались 11 216 (+3).

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