Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

0

За минувшие сутки в стране выявили 2870 новых случаев коронавируса. Было сделано 12006 тестов. Информацию представили в Минздраве.

10 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 2832 человека лечатся в больницах. 216 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 21935 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 480289 случаев коронавируса. Вылечились 428987 человек (+5050), скончались 10893 (+27).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.