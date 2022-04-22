Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

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За последние сутки в Молдове выявили 122 новых случая коронавируса. Было сделано 2 711 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах остаются 205 человек с коронавирусом. 43 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 814 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 516 986 случаев коронавируса. Вылечились 504 142 человека (+134), скончались 11 489 (+2).

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