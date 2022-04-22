Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

За последние сутки в Молдове выявили 122 новых случая коронавируса. Было сделано 2 711 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах остаются 205 человек с коронавирусом. 43 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 814 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 516 986 случаев коронавируса. Вылечились 504 142 человека (+134), скончались 11 489 (+2).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md