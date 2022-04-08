Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

За последние сутки в стране выявили 239 новых случаев коронавируса. Было сделано 3 359 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах от коронавируса лечатся 284 человека. 42 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 161 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515 121 случай коронавируса. Вылечились 501 392 человека (+279), скончались 11 460 (+5).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md