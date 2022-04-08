Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

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За последние сутки в стране выявили 239 новых случаев коронавируса. Было сделано 3 359 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах от коронавируса лечатся 284 человека. 42 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 161 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515 121 случай коронавируса. Вылечились 501 392 человека (+279), скончались 11 460 (+5).

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