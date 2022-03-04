Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

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За минувшие сутки в Молдове выявили 617 случаев коронавируса. Было сделано 5 948 тестов. Информацию представили в Минздраве.

16 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 697 человек. 69 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 6 343 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 504 307 случаев заболевания. Вылечились 481 585 человека (+1 277), скончались 11 269 (+15).

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