Коронавирус в Молдове: ситуация на утро пятницы

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За последние сутки в Молдове выявили 1 854 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 10 102 теста. Информацию представили в Минздраве.

В больницах остаются 1 776 человек с подтверждённым ковидом. 122 из них в крайне тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 14 300 граждан.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 492 604 случая коронавируса. Вылечились 458 066 человек (+4 155), скончались 11 068 (+27).

Активными остаются 23 475 случаев заболевания.

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