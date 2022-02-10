Коронавирус в Молдове: ситуация на утро четверга

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За минувшие сутки в стране выявили 2 871 новый случай коронавируса. Было сделано 13 330 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 15 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

3 030 человек лечатся в больницах. 228 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 22 905 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 471 524 случая коронавируса. Вылечились 423 937 человек (+4 931), скончались 10 866 (+29).

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