Коронавирус в Молдове: ситуация на утро четверга

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро четверга

За последние сутки в Молдове выявили 450 новых случаев коронавируса. Было сделано 4879 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

12 новых случаев были “завезены”: 11 из Украины и один из Франции. В больницах остаются 465 человек с коронавирусом. В крайне тяжёлом состоянии 51, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 2450 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 509367 случаев ковида. Вылечились 493146 человек (+684), скончались 11373 (+5).

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