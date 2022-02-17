Коронавирус в Молдове: ситуация на утро четверга

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За последние сутки в Молдове выявили 1 851 новый случай коронавируса. Было сделано 10 822 теста. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 490 751 случай коронавируса. Вылечились 453 911 человек (+4 651), скончались 11 041 (+32).

2 083 человека лечатся в больницах. 182 находятся в тяжёлом состоянии, 29 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 15 290 человек.

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